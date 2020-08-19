صور تخيلية لـ«كهربائية فيراري»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 10:59 صباحا

تتجه شركات السيارات، في الوقت الحالي، للتركيز على الطاقة النظيفة والمنافسة في سوق السيارات الكهربائية كونها تمثل المستقبل.

لكن السؤال هنا: هل يمكن لـ«فيراري» أن تمضي نحو ذلك أم لا؟ أو بالأحرى متى ستتخذ «فيراري» هذه الخطوة وتفعلها؟، هذا كله دفع بعض المتحمسين لعمل تصميم تخيلي لـSUV الكهربائية الأولى من «فيراري» رغم أن ذلك قد لا يحدث في سيارة «فيراري» التالية وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

التصميم التوقعي مستوحى من سيارة «فيراري روما» بشكل بسيط، وقام باستعمال تصميم مشابه للواجهة والمصابيح، بالطبع سيكون تصميم أي SUV أكثر صلابة من سيارات الكوبيه.

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