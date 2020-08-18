«مرسيدس» تضيف خاصية الأوامر الصوتية لسيارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 10:41 صباحا

تعمل شركة «مرسيدس بنز» الألمانية من أجل إطلاق فئة «E» الجديدة مع تعديلات في التقنيات وعلى رأسها الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى تحديثات أخرى سواء في التصميم الخارجي أو الداخلي.

وذكرت شركة «مرسيدس» أنها تخطط لوضع لمسات تطول الهيكلين الأمامي والخلفي لسيارات فئة «E»، وكذلك المقصورة الأمامية، مع أسعار تبدأ من 48 ألف يورو.

وأضافت «مرسيدس» خدمات نظام MBUX مع ميزة التحكم في الأوامر الصوتية، وكذلك شاشة لمس كبيرة للمقصورة الأمامية مع عجلة قيادة جديدة كليًّا.

وتظهر فئة «E» في الأسواق بنسخ هجينة وبمدى كهربائي يصل إلى 59 كيلومترًا مع خفض معدل استهلاك الوقود إلى 1.4 لتر ديزل لكل 100 كيلومتر في الظروف المثالية.

وتشمل فئة «E» مجموعة متنوعة من محركات البنزين والديزل مدعمة بمولدات كهربائية بقدرة 15 كيلووات وتقنية 48 فولت.

ويمكن للمحرك رباعي الأسطوانات في فئة «E» أن يقدم قوة 200 كيلووات أو 272 حصانًا بسعة 2.0 لتر، أما المحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر فيمكنه تقديم أداء أقوى بـ270 كيلوواط/367 حصانًا.

كما تفكر «مرسيدس» في توفير محركات بنزين بقوة 156 حصانًا، وأخرى ديزل تبدأ من قوة 160 حصانًا وحتى 331 حصانًا.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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