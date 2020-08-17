تخلص من رائحة التكييف الكريهة بهذه الطريقة

قد يكون تكييف الهواء أسوأ من حرارة الجو، خاصة إن كانت تنبعث منه روائح كريهة تصيبك بالاختناق داخل السيارة، ولذلك سنستعرض هنا كيفية التخلص من الروائح الكريهة في 7 خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

- اشترِ مطهر هواء

- يمكنك أن تصنع المطهر الخاص بك بكل سهولة، وهو عبارة عن 3 أكواب مياه وكوب واحد من الخل الأبيض، ومزجها ووضعها داخل بخاخ مياه قديم، مع العلم أن الخل لن تكون رائحته رائعة، ولكنه يقاوم البكتيريا والعفن بصورة طبيعية، ويقضي عليهما تمامًا.

- تأكد من أن محرك سيارتك لا يعمل، وأغلق التكييف تمامًا، وتأكد من إغلاق مروحة التكييف.

- رش التركيبة أو العبوة التي قمت بشرائها داخل فتحات التهوية كلها.

- شغل محرك سيارتك، ثم شغل مروحة التكييف على أعلى درجة، مع تشغيل خاصية التبريد، ليسحب النظام المادة المنظفة داخله.

- رش المحلول أثناء تشغيل مكيف الهواء على السرعة العالية، ووجه رذاذ المحلول نحو النوافذ التي تسحب الهواء داخل نظام التبريد؛ لتكتمل الدائرة ويمر المحلول من جميع المنافذ.

- إذا لم تتلاشَ الرائحة بالصورة التي كنت تأملها، يتعين عليك فتح غطاء المحرك، وإزالة فلتر الهواء الخاص بالتكييف وتغييره واستبداله بفلتر جديد، وأثناء تشغيل المحرك والتكييف، ضخ المحلول من خلال البخاخ في منفذ دخول الهواء في مكان فلتر الهواء الذي نزعته، وتلك الطريقة تقضي على الروائح الكريهة تمامًا.