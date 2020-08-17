تخلص من رائحة التكييف الكريهة بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 03:38 مساء

قد يكون تكييف الهواء أسوأ من حرارة الجو، خاصة إن كانت تنبعث منه روائح كريهة تصيبك بالاختناق داخل السيارة، ولذلك سنستعرض هنا كيفية التخلص من الروائح الكريهة في 7 خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

- اشترِ مطهر هواء
- يمكنك أن تصنع المطهر الخاص بك بكل سهولة، وهو عبارة عن 3 أكواب مياه وكوب واحد من الخل الأبيض، ومزجها ووضعها داخل بخاخ مياه قديم، مع العلم أن الخل لن تكون رائحته رائعة، ولكنه يقاوم البكتيريا والعفن بصورة طبيعية، ويقضي عليهما تمامًا.
- تأكد من أن محرك سيارتك لا يعمل، وأغلق التكييف تمامًا، وتأكد من إغلاق مروحة التكييف.
- رش التركيبة أو العبوة التي قمت بشرائها داخل فتحات التهوية كلها.
- شغل محرك سيارتك، ثم شغل مروحة التكييف على أعلى درجة، مع تشغيل خاصية التبريد، ليسحب النظام المادة المنظفة داخله.
- رش المحلول أثناء تشغيل مكيف الهواء على السرعة العالية، ووجه رذاذ المحلول نحو النوافذ التي تسحب الهواء داخل نظام التبريد؛ لتكتمل الدائرة ويمر المحلول من جميع المنافذ.
- إذا لم تتلاشَ الرائحة بالصورة التي كنت تأملها، يتعين عليك فتح غطاء المحرك، وإزالة فلتر الهواء الخاص بالتكييف وتغييره واستبداله بفلتر جديد، وأثناء تشغيل المحرك والتكييف، ضخ المحلول من خلال البخاخ في منفذ دخول الهواء في مكان فلتر الهواء الذي نزعته، وتلك الطريقة تقضي على الروائح الكريهة تمامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
«عكس التيار»: مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات
ليبيا
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. ...
دولى
«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة
ليبيا
معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول فاعلية اللقاح الروسي ضد «كورونا»