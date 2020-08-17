صورة مسربة لـ«تويوتا أوربان» قبل الكشف عنها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 12:33 مساء

نُشرت صورة مسربة لسيارة «تويوتا أوربان كروزر» الـ SUV صغيرة الحجم قبل الكشف الرسمي عنها في شهر سبتمبر.

«تويوتا أوربان كروزر» ستكون ثاني سيارة تُنتج من تعاون «تويوتا» مع «سوزوكي» في الهند، حيث ستشارك السيارة معظم أجزائها مع موديل «سوزوكي فيتارا بريزا»، مع حصولها على هوية تصميمية جديدة، وستحصل «تويوتا أوربان كروزر» على تصميم مشابه لـ«فيتارا بريزا»، مع بعض التغييرات مثل الشبك الجديد، والمصد المعاد تصميمه، ومصابيح خلفية جديدة نقلاً عن موقع «أوتو كار» من موقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية من المتوقع حصولها على ذات تصميم «فيتارا»، لذا يُمكن أن تحصل «تويوتا» على شاشة لمسية مقاس 7 بوصات تدعم كلًّا من «آندرويد أوتو وابل كاربلاي»، وقد تأتي بمصابيح أمامية LED، ومصابيح نهارية LED، ومساحات مع مستشعر للمطر، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ، ونظام الدخول دون مفتاح، ونظام التحكم في السرعة، وزر بدء وإيقاف المحرك.

ستحصل «تويوتا أوربان كروزر» القادمة على قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 103 أحصنة و138 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ويمكنك الاختيار بين ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.

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