كيا سيراتو 2022 في صور تجسسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 03:31 مساء

تمكنت العدسات من التقاط صور تجسسية لسيارة «كيا سيراتو 2022 فيس ليفت»، وذلك خلال اختبارها بعدما قامت الشركة الكورية الجنوبية بإجراء تعديلات منتصف العمر عليها.

ونجح الخبراء في اكتشاف بعض ملامح السيارة رغم التمويهات الكثيفة التي وضعتها شركة «كيا» على السيارة قبل اختبارها على الطريق.

ويعتقد الخبراء بأن «كيا سيراتو 2022 فيس ليفت» الجديدة ستحصل على تصميم تم استلهامه من «كيه 5»، وهو ما سينقل السيارة بشكل أفضل في المنافسة مع بقية الموديلات في فئتها.

وستواصل «كيا» إجراء التطوير على هذه السيارة حتى موعد الكشف عنها رسميًّا، الذي يتوقع أن يحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة مع وصولها إلى أسواق الدول العربية في العام 2021.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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