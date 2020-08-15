«بنتلي» تكشف «بنتايجا سبيد 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 03:08 مساء

قامت «بنتلي» بالكشف عن سيارتها «بنتايجا 2021 فيس ليفت» منذ أسابيع، لتعاود العلامة البريطانية الكشف عن نسخة «بنتايجا سبيد فيس ليفت» الأعلى أداءً.

ميكانيكيا ستأتي «بنتايجا سبيد» على محرك 12 سلندر تيربو مزدوج 6.0 لتر بقوة 635 حصانا وعزم دوران 900 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وتسارع إلى 100 كلم/س في 3.9 ثانية فحسب بسرعة قصوى 306 كلم/س، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أبرز ما يتميز به المحرك الجديد هو تحسن صرفية الوقود بفضل تعطيل 6 سلندرات أوتوماتيكيا عند عدم الحاجة إليها لتوفير الاستهلاك وخفض العوادم، كما حصلت السيارة على نظام كهربائي جديد 48 فولتا ومكابح سيراميكية كربونية اختيارية.

«بنتايجا سبيد 2021» ستحصل في المقصورة الداخلية على شاشة لمسية 10.9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادت رقمية جديدة، كما تقدم «بنتلي» حزمة سوداء لإضافة لمسات سوداء براقة أو كربونية في مختلف أنحاء الداخلية والخارجية، مثل الجنوط وأنابيب العادم وحدائد السقف.

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