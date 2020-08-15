تحديثات جديدة لـ«ألنترا 2021»

كشفت الصانعة الكورية هيونداي عن سيارتها ألنترا إن لاين 2021 الرياضية بشكل رسمي.

المواصفات الميكانيكية هي أهم ما يميز هذه السيارة، التي زودت بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 201 حصان وعزم 265 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزدوج، مع نظام دفع أمامي، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وقالت شركة هيونداي إنها أجرت بعض التحديثات لنظام التعليق لتحسين الثبات، مع تحسين نظام الفرامل وإضافة أقراص مكابح أكبر حجما في الأمام.

فيما حصلت هيونداي ألنترا إن لاين على بعض اللمسات الخارجية التي تميزها عن الموديل القياسي، مثل جنوط 18 إنش خاص بها بتصاميم فضية وسوداء، وشعار N Line على الشبك الأمامي وزخرفات جديدة حول فتحات الهواء الأمامية.

وستتوافر هيوناي ألنترا إن لاين بعدد من مزايا السلامة القياسية التي تشمل التفادي المبكر للاصطدام والبقاء في حارة الطريق ومتابعة انتباه السائق ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من الزحام الخلفي والمزيد.