بالفيديو: الصين تطرح سيارة مميزة في السوق الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 03:05 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشف وكلاء شركة «Geely» الصينية أن شركتهم ستبدأ طرح سيارات «FY11» في الأسواق الروسية قريبا.

وما يميز هذه السيارات هو تصميم هيكلها الخارجي المستوحى من تصميم سيارات «X6» الشهيرة التي تطورها بي إم دبليو، والذي يمنح الهيكل انسيابية كبيرة ومقاومة أقل للهواء أثناء السير، وفق «روسيا اليوم».

كما زينت «Geely» هذه المركبات بواجهة أمامية فريدة الشكل تحمل شعار الشركة، وأدخلت على تصميم الهيكل عناصر من الكروم اللماع والفايبر الأسود لمنحها طابعا رياضيا، وزاد تميز الهيكل المصابيح الأنيقة التي تعمل بتقنيات «LED»، والتي تميل إضاءتها تلقائيا مع ميلان حركة السيارة.

وتنفرد سيارات «FY11» بقمرة ذات تصميم لم تشهده سيارات «Geely» من قبل، وبواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات كبيرة تعمل باللمس، فضلا عن التصميم الفريد للحاجز الفاصل بين المقاعد الأمامية والذي يرتكز عليه ناقل السرعة مع أزرار التحكم بأنظمة القيادة.

وحصلت هذه المركبات على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وحساسات إضاءة وحساسات للمطر، إضافة لأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وعلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.

وستطرح «FY11» بعدة أنواع من المحركات، محركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 و254 حصانا، وبعجلات مميزة بمقاس 18 و19 إنشا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف شحنة فيروسية لدى مرضى «كورونا» من دون أعراض