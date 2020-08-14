تعرف إلى سعر ومميزات توسان 2021

نتوقع أن تجعل شكة هيونداي سيارة توسان 2021 أكثر ديناميكية وتميزا ويمكنها التنافس مع سيارات الدفع الرباعي المدمجة الفاخرة، بفضل إعادة تصميمها داخليا وخارجيا بمواد عالية الجودة، ويمكن أن تنضم سيارات كهربائية أو هجينة إلى تشكيلة سيارات توسان 2021. سنتعرف في هذه المقالة إلى مواصفات سيارة توسان 2021 وسعرها المتوقع في الأسواق.

يتكون هيكل السيارة أكثر من 50% من الفولاذ عالي القوة، ويبلغ ارتفاع توسان 2021 نحو 1660 ملم وعرضها 1850 ملم وطولها 4475 ملم، بينما يبلغ وزنها نحو 1609 كغ وارتفاع قاعدة العجلات 2670 ملم والعجلات من ألومنيوم مقياس 17 إنشا.

التصميم الداخلي لتوسان 2021:

تتمتع توسان 2021 بشاشة عرض رئيسية كبيرة محاطة بفتحات تهوية بسيطة وأدوات تحكم في تكييف الهواء، بينما تهيمن شاشة عرض مستطيلة واسعة خلف عجلة القيادة، كما تحتوي على فتحة سقف بانورامية، وتتميز أيضا بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ5 أشخاص وعجلة القيادة والمقبض مكسو بالجلد، ويوجد أزرار للتحكم بمستوى الصوت ودرجات الحرارة على عجلة القيادة تحتوي على إضاءة خلفية زرقاء ناعمة.

مواصفات سيارة توسان 2021:

المحرك: تأتي توسان 2021 بنسختين من المحرك أحدهما محرك 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر ومحرك بنزين تيربو بقوة 177 حصانا، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 201 كم في الساعة، ويمكن أن تتسارع من صف إلى 100 كم في الساعة خلال 9.1 ثانية فقط. تأتي توسان N-LINE 2021 كسيارة هجينة من توسان مع محرك توربيني سعته 2.5 لتر بقوة 290 حصانا.

ناقل الحركة: تأتي محركات توسان 2021 مع ناقل الحركة من 7 سرعات بنظام الدفع الأمامي قياسيا ونظام الدفع الرباعي اختياريا.

أداء توسان 2021 على الطرق:

تعد سيارة توسان 2021 مريحة وهادئة أثناء القيادة على الطرق الوعرة بفضل الوضع الرياضي الذي يعمل على تعديل استجابات دواسة الوقود وناقل الحركة للحصول على مزيد من المتعة.

تكنولوجيا توسان 2021:

وسائد هوائية جانبية وأمامية.

المصابيح الأمامية عالية الشعاع الأوتوماتيكية.

شاشة عرض المعلومات 7 إنشات مع تطبيقات أندويد أوتو وآبل كار بلاي.

نظام للمساعدة في الهبوط والنزول.

كاميرا الرؤية الخلفية.

المرايا الكهربائية قابلة للطي.

تقنية بلوتوث.

التحكم في نظام الجر.

راديو قمر صناعي.

نقطة اتصال بالواي فاي.

المفتاح الذكي يقوم بفتح باب خلفي للسيارة بشكل تلقائي عندما تكون بجانبها دون حاجة إلى استخدام اليدين، وهذا يُسهل عليك فتح السيارة خاصة إن كنت تحمل الكثير من الأغراض.

مميزات وعيوب توسان 2021:

مميزات توسان 2021:

ضمان مجموعة نقل الحركة 10 سنوات/ 100000 ميل.

تصميم داخلي راق.

احتوائها على العديد من التقنيات وميزات السلامة والأمان.

عيوب توسان 2021:

كفاءة منخفضة في استهلاك الوقود.

ليست سريعة مثل السيارات المنافسة.

صغر مساحتها الداخلية.

لا تتميز بقدرة على القيادة على الطرق الوعرة.

بعض وسائل مساعدة السائق تكون اختيارية بينما هي قياسية في السيارات المنافسة.

سعر توسان 2021:

يبلغ سعر توسان GLS 2021 نحو 31000 دولار أميركي، أي ما يعادل 116255 ريالا سعوديا، بينما يبلغ سعر توسان ليميتد نحو 35000 دولار الذي يساوي تقريبا 131255 ريالا سعوديا.

هذا المحتوى من تيربو العرب