هيونداي توظف كلبا.. إليك القصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 03:34 مساء

في حدث غير معتاد أقدمت وكالة شركة هيونداي، في ولاية إسبيريتو سانتو بالبرازيل، بتعيين موظف غير تقليدي عبارة عن كلب شوارع يبلغ من العمر عاما واحدا، كيف حدث ذلك إليكم القصة كاملة.

اسم الكلب هو توسان، وهو كلب شوارع كان يتنقل في الكثير من الأحيان حول الوكالة، ومع مرور الوقت أصبح صديقاً لموظفيها، وكانوا يقدمون له الطعام ويلعبون معه، وهكذا بدأت العلاقة تتطور مع توسان حتى جاء الوقت ليتم تعيينه موظف مبيعات بها، وامتلك بطاقة هوية خاصة بالوكالة، وذلك وفقا لموقع «متواتي».

كل هذه الأحداث كانت في مايو، ولم تكتسب القصة شعبية كبيرة وقتها، إلى أن قام أحد الأشخاص بنشر صورة له على خدمة «تويتر»، لتنتشر القصة حينها بشكل كبير وذكر أنها في البرازيل.

وقدمت وكالة هيونداي بالبرازيل الكلب باعتباره أحدث إضافة إلى عائلتها، بواسطة منشور على انستجرام، مؤكدة الترحيب به كعضو جديد يبلغ من العمر حوالي عام، وبدأ في عمله بالفعل ومقابلة العملاء.

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