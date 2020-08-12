تعرف على أغلى سيارة في 2020

تتمتع «لا فواتوري بوغاتي» أغلى سيارة في العالم 2020 باتباعها قواعد الطريق الخاصة بها، حيث تقوم مرارًا وتكرارًا بوضع معايير فنية عالية الجودة.

كما أن الجلوس خلف عجلة القيادة هو حلم للكثيرين، ولكن 1% فقط يمكنهم تحقيقه كونها أغلى سيارة في العالم 2020.

سنتعرف هنا إلى أغلى سيارة في العالم 2020 ومواصفاتها.

تعد سيارة «بوغاتي لا فواتور نوار» أغلى سيارة في العالم 2020 التي ظهرت لأول مرة في معرض جنيف 2019 التي تشير أحدث التقارير إلى اللاعب كريستيانو رونالدو قد اشتراها بسعر باهظ جدًا ليكون هو أول من يقتني أغلى سيارة في العالم 2020.

لافواتوري بوغاتي La Voiture Bugatti:

تعد «لافواتوري بوغاتي» التي تعني بالفرنسية «السيارة السوداء» أغلى سيارة في العالم 2020 تم بيعها على الإطلاق؛ ذلك لأنها تجمع بين السرعة والتكنولوجيا والفخامة، بالإضافة إلى كونها أغلى سيارة في العالم 2020 بفضل تكلفة هيكل ألياف الكربون عالية الجودة ومحركات بأربعة شواحن توربينية تكلفة كل منها نحو 6400 دولار. لم تصرح شركة بوغاتي بعد عن التصميم الداخلي لهذه السيارة ولا حتى عن ميزات السلامة والأمان.

التصميم الخارجي لسيارة «لافواتوري بوغاتي لانوار»:

تتميز السيارة ذات اللون الأسود الداكن اللامع بهيكل مصنوع من ألياف الكربون مما يجعلها خفيفة للغاية، كما تأتي مع 6 أنابيب العادم، وتبدو الشبكة الأمامية على شكل حدوة حصان أكثر وضوحًا من أي وقت مضى وفوقها تمتد المصابيح الأمامية الأنيقة بتقينة LED أعلى أقواس العجلات.

مواصفات السيارة:

المحرك: تأتي السيارة مع محرك رباعي توربو 16 سلندر سعته 8 لترات، بقوة 1500 حصان و1180 رطل من عزم الدوران، وتتسارع من صفر إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية.

ناقل الحركة: تم تزود سيارات «لافواتوري بوغاتي لانوار» بناقل الحركة ثنائي المقابض من 7 سرعات.

السعر: يبلغ سعر سيارة «لافواتوري بوغاتي» نحو 12 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 45 مليونًا و768 ريالًا سعوديًا.

باغاني هوايرا رودستر بي سي Pagani Huayra Roadster BC:

تعد «باغاني هوايرا رودستر بي سي» من أغلى السيارات في العالم 2020 بسعر يصل إلى 3.5 مليون دولار أميركي أي 13 مليونًا و125 ألف ريال سعودي، وتزن 2685 رطلًا فقط.

المواصفات الخارجية لسيارة باجاني هوايرا رودستر بي سي:

تتميز أحدث طراز من «باغاني هوايرا رودستر بي سي» بهيكل مصنوع من تانيوم وكاربو مما جعلها أخف وزنًا وأقوى من أي طراز سابق، كما يتميز بقدرة ديناميكية هوائية قوية، وقد أصبح الجناح الأمامي أكبر من ذي قبل بوجود أغطية جديدة على المصدات الأمامية كما تمت زيادة عرض الجناح الخلفي، بالإضافة إلى وضع 6 أنابيب العادم.

المحرك: تأتي هذه السيارة مع محركV12 AMG بسعة 6 لتر بقوة 800 حصانًا و774 رطلًا من عوم الدوران عند 2250 دورة في الدقيقة، وتتسارع من صفر إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية.

ناقل الحركة: تتمتع «باعاني هوايرا رودستر بي سي» مع ناقل الحركة Xtrace قابض مفرد خفيف الوزن ب7 سرعات بنظام الدفع الخلفي.

أستون مارتن فالكيري Aston Martin Valkyrie:

أنتجت شركة «أستون مارتن» و«ريد بول ريسينغ» لتطوير السيارات الرياضية سيارة أستون مارتن فالكيري كأغلى سيارة في العالم 2020 على اسم الشخصية الأسطورية الإسكندنافية بسعر يصل إلى 3.2 مليون دولار، أي ما يتجاوز نحو 12 مليون ريال سعودي.

التصميم الخارجي: صممت فالكيري من هيكل أحادي كامل من ألياف الكربون مما جعلها أخف وزنًا من ذي قبل وله جمالية بسيطة كذلك ولا يوجد مكون فولاذي واحد في هيكل السيارة.

التصميم الداخلي لسيارة أستون مارتن فالكيري:

تحتوي هذه السيارة على مجموعة من الشاشات؛ توجد شاشات للمرايا الجانبية للكاميرا على الزوايا اليمنى واليسرى مما يسمح للسائق بمراقبة النقاط العمياء وشاشة في الجزء العلوي من الكونسول المركزي وشاشة على عجلة القيادة التي تعمل بمثابة لوحة معلومات السائق وتسهل بإجراء تغييرات أسهل دون انقطاع القيادة بفضل الأزرار والمفاتيح بجانب الشاشة. تتوفر المفاتيح باللون الفضي المؤكسد أو OLED، تأتي أحزمة المقاعد من 6 ألوان جريئة، بالإضافة إلى مساند الرأس الأوتوماتيكية ومماسك الأكواب والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية وجهاز للتحكم عن بعد بمدى الإضاءة المصابيح الأمامية وأزرار تحكم الصوت على عجلة القيادة ومرآة التعتيم أوتوماتيكية.



المحرك: تأتي أستون مارتن فالكيري مع محرك كهربائي ومحرك هجين V12 سعته 6.5 لتر بقوة 1160 حصانًا و664 رطلًا من عزم الدوران، وتتسارع من صفر إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية.

بوغاتي شيرون Bugatti Chiron:

تعد بوغاتي شيرون أسرع وأقوى سيارة رياضية حصرية في تاريخ سيارات بوغاتي، كما أنها أغلى سيارة في العالم 2020 بسعر يصل إلى 2 مليون و990 ألف دولار أميركي أي ما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألف ريال سعودي بفضل تصميمها المتطور وتقنيتها المبتكرة تربط بين القوة والابتكار.

المحرك: تتمتع بوغاتي شيرون بمحرك 16 أسطوانة سعته 8 لترات مع 4 شواحن توربينية لتوليد قوة هائلة تبلغ 1500 حصان و1180 رطلًا من عزم الدوران، ويمكنها أن تتسارع من صفر إلى 96 كلم في الساعة في غضون 2.3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 500 كلم في الساعة.

ناقل الحركة: تقترن محركات بوغاتي شيرون بناقل حركة أوتوماتيكي ريكادو ثنائي المقابض بنظام الدفع الرباعي.

التصميم الداخلي: تتميز بالكونسول المركزي اللامع بأنه مصنوع من قطعة واحدة من الألومنيوم الصلب كما تتميز بـ4 سماعات يستخدم كل منها غشاءً ماسيًّا، عيار واحد قيراط، لزيادة من دقة الصوت.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»