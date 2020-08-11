لينكون توقف هذه السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 03:32 مساء

أعلنت شركة لينكون بشكل رسمي قرارها بإيقاف إنتاج MKZ منذ 31 يوليو الماضي.

ويذكر أن السيارة حصلت على جيلين منذ الكشف عنها في عام 2006، وهي سيدان متوسطة الحجم فاخرة، وبالرغم من أن سيارات السيدان كانت تمثل ثُلث مبيعات لينكون، إلا أن قرار وقف إنتاج MKZ تم إقراره في بداية العام، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

قرار وقف إنتاج MKZ يترك لينكون مع سيارة سيدان واحدة فقط في تشكيلتها، وهي كونتيننتال، في حين أكدت الشركة أن إنتاجها لن يستمر بعد نهاية العام الجاري، ويذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها وقف إنتاج كونتيننتال في تاريخ لينكون.

الآن ومع وجود مساحة كبيرة في مصنع تجميع فورد ارموسييو، فإن فورد ستستغل هذه المساحة لصنع فورد برونكو سبورت، والذي سيبدأ في أكتوبر 2020.

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