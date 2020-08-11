طرازات جديدة من فولفو S90 ستيشن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 11:58 صباحا

أعلنت فولفو السويدية لصناعة السيارات عن طرازات جديدة من سياراتها S90 السيدان V90 ستيشن، مع تصميم خارجي محدّث ونظام صوتي حديث وجديد كليًا من بورز آند ويلكنز.

حيث إنه ستتوفر خيارات المحركات الكهربائية الهجينة بقدرة 48 فولت في جميع نماذج فولفو اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2020، وهذا يعتبر ترقية واسعة النطاق لمحفظتها بما يكفل تعزيز عروض الشركة من السيارات الكهربائية.

حيث عزّزت فولفو للسيارات نماذجها بتقنية التنظيف المتطورة للهواء مع جهاز استشعار للجسيمات بي إم 2.5. وبعد تطويرها أول مرة للسوق الصينية وطرحها اليوم حول العالم، تساعد هذه التقنية السائقين في مراقبة جودة الهواء الداخلي في السيارة عبر الشاشة المركزية.

بالإضافة إلى أن مصممي فولفو أضافوا لمسات مميزة على التصميم الخارجي في الجزء الأمامي والخلفي لسيارات إس 90 وفي 90، والتي ستصل في الربع الثالث من العام الحالي، بما في ذلك مصابيح الضباب الجديدة، والتصميم الجديد لمعوق الهواء، مع مصدّ أمامي أكثر انخفاضًا.

كما تتميز النماذج الجديدة بنظام بورز آند ويلكنز الصوتي الذي خضع لترقية شاملة، حتى يوفر تجربة صوتية أفضل في السيارة بفضل مميزات جديدة مثل مكبّر الصوت الذي تمت ترقيته، وتقنية الإلغاء الأوتوماتيكي للضوضاء في السيارة، مع إعدادات جديدة تحاكي صوت نادي الجاز المفضل للسائق.

هذا بجانب تخفيض الانبعاثات الضارة خلال القيادة الفعلية على الطرقات؛ فضلًا عن أن نظام المكابح الإلكتروني يتفاعل مع نظام استرجاع الطاقة ويقلص استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة عبر استعادة الاستفادة من الطاقة الحركية خلال مرحلة الفرملة.

وعلى صعيد آخر، فإنه بجانب خطها من السيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن والسيارات الكهربائية بالكامل، تشير هذه الخطوة إلى قدرة فولفو على توفير سيارة كهربائية للجميع.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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