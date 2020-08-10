سيارة suv صغيرة من تويوتا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 12:15 مساء

تقترب الصانعة اليابانية تويوتا من الكشف عن سيارة أوربان كروزر الـSUV الصغيرة، وها هي تشوقنا لها عبر نشرها صور تشويقية.

نعلم أن تويوتا أوربان كروزر ستكون ثاني سيارة تُنتج من تعاون تويوتا مع سوزوكي بعد جلانزا، في حين ستحصل أوربان كروزر على هويتها المنفصلة على الأقل فيما يتعلق بالتصميم، كما ستحصل تويوتا أوربان كروزر على تصميم مشابه لـ فيتارا بريزا، لكن مع بعض التغييرات الجوهرية مثل الشبك الجديد، والمصد المعاد تصميمه، ومصابيح خلفية جديدة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية ستكون تقريبًا بنفس تصميم فيتارا، لذا يُمكن أن تحصل تويوتا على شاشة لمسية مقاس 7 بوصات تدعم كل من أندرويد أوتو وابل كاربلاي.

أما بالنسبة للمزايا التقنية، فقد تحصل السيارة على مصابيح أمامية ليد، ومصابيح نهارية ليد، ومساحات مع مستشعر للمطر، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ، ونظام الدخول بدون مفتاح، ونظام التحكم في السرعة، وزر بدء وإيقاف المحرك.

ستأتي تويوتا أوربان كروزر بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 103 أحصنة و138 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكنك الاختيار بين ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.

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