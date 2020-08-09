إليك أصغر سيارات «نيسان» الـ«SUV»

قامت الصانعة اليابانية «نيسان» بتقديم سيارة اختبارية لأصغر سياراتها الـ«SUV» التي تحمل اسم «ماغنايت».

«نيسان ماغنايت» قادمة لمنافسة سيارات مثل «هيونداي كونا» و«تويوتا يارس كروس»، وتأتي بهوية الشركة الحديثة مع داخلية مستقبلية بشاشة وسطية وأدوات إدخال بسيطة. بالرغم من ذلك ستحصل السيارة بتقنيات بارزة تشمل مثبت السرعة والكاميرات المحيطية واتصال بالإنترنت، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ميكانيكيا ستعتمد «نيسان ماغنايت» على محركات 1.0 لتر ينتج أحدها 72 حصانا وينتج الآخر مزودا بالتيربو 95 حصانا، وسيبدأ سعر السيارة عند وصولها بما يعادل 7.000 دولار لأرخص فئاتها.