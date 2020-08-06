بالصور: تعرف إلى جديد «مرسيدس X-Class»

«مرسيدس X-Class» تحصل على تعديل فاخر (أرشيفية:انترنت)

لا تتربع مرسيدس بنز إكس كلاس على عرش سيارات البيك أب، لكن بيك أب ديزاين، وهي القسم الذي يركز على الشاحنات من كارليكس ديزاين، قامت بإجراء عدد من التعديلات الخارجية والداخلية عليها.

نلاحظ بدايةً الطلاء ثنائي اللون، حيث تم طلاء جسد السيارة باللون الأبيض اللامع، باستثناء الجزء العلوي، الذي حصل على طلاء بني، في حين تحصل الخارجية على لمسات بنية أخرى، بما في ذلك شريط على طول الأبواب مع شارة تقول إن السيارة هي «إصدار اليخوت»، وفي الخلف جاءت بصندوق خلفي بكسوة خشبية راقية، وفي حين أن الخشب سيكون أسهل في التعرض للتلف من المواد التقليدية، إلا أننا نشك أن مالك مثل هذه السيارة سيقوم باستخدام الصندوق الخلفي في الأعمال الشاقة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

في المقصورة الداخلية نشاهد لمسات خشبية على لوحة القيادة وعجلة القيادة، كما تم تغليف أجزاء مثل مساند المقاعد ومكابح اليد والكونسول الوسطي وأجزاء من ألواح الأبواب بالجلد البني، في حين أن الأسطح الأخرى مثل حواف الأبواب وأعلى أجهزة القياس ومقابض عجلة القيادة، فهي مكسوة بالكانتارا بني، كما تحصل على مقاعد بتنجيد الكانتارا أسود، وحصائر أرضية خشبية.

«مرسيدس X-Class» تحصل على تعديل فاخر (أرشيفية:انترنت)

«مرسيدس X-Class» تحصل على تعديل فاخر (أرشيفية:انترنت)

«مرسيدس X-Class» تحصل على تعديل فاخر (أرشيفية:انترنت)