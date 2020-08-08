صور تجسسية لـ«بي إم دبليو M3»

عملت «بي إم دبليو» على تصميم جديد لسيارتها الفئة الرابعة وأصبح من المعلوم أن باقي سيارات الشركة ستسير على ذات الخطى.

وتم رصد السيدان عالية الأداء M3 بالشبك الأمامي الضخم من «بي إم دبليو»، ويضاف إليه مداخل هواء سفلية مزودة بالشبك الأسود لما يرجح أنها M3 الأساسية، أو حتى مداخل رياضية للفئة الأعلى Competition وذلك وفقًا لموقع «الموتوراتي".

أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإن «بي إم دبليو M3» ستحصل على محرك 6 سلندر ينتج 473 حصانًا، أو 503 أحصنة لفئة Competition، وستنافس السيارة غريمتها «مرسيدس AMG C63».