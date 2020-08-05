تعرف على قوة «همر» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 03:13 مساء

كانت «جي إم سي» تخطط لكشف سيارتها «همر البيك أب» الكهربائية في 20 مايو الماضي، لكن جائحة «كورونا» تسببت في تأجيل الكشف عنها لتبدأ الشركة بتشويقنا لكشف السيارة، التي من الممكن أن تنطلق في الخريف المقبل.

وكشفت فيديو تشويقي بعض التفاصيل الجديدة حول الموديل المقبل، التي تشتمل على سقف «Infinity Roof» القابل للإزالة، الذي ينقسم لأربعة أقسام منفصلة، مع مظهر قوي، ومصد أمامي سميك في الأمام.

كما تظهر الصور سقفًا مسطحًا نسبيًّا، وصندوقًا خلفيًّا قصيرًا نسبيًّا، وجنوط أنيقة ملفوفة بإطارات ملائمة للطرق الوعرة، كما يذكر المقطع أن الموديل سيحتوي على بطارية Ultium ونظام شحن فائق السرعة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

يذكر أن «جنرال موتورز» قالت سابقًا إن هذه البطاريات ستتراوح طاقتها بين 50 و200 كيلووات/ ساعة، مؤكدة أن شاحناتها الكهربائية ستحتوي على بطاريات 800 فولت مع ميزة الشحن السريع 350 كيلووات/ساعة.

ويستمر الفيديو لتأكيد أن «همر» الكهربائية ستكون واحدًا من 22 طرازًا ستحصل على نظام القيادة شبه المستقل Super Cruise بحلول 2023، في حين أكدت الشركة سابقًا أنها ستحصل على قوة كهربائية تبلغ 1000 حصان و15574 نيوتن/ متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/ س في ثلاث ثوانٍ فقط.

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