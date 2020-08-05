صورة تشويقية لـ«ميني فان مرسيدس» الجديدة

تستمر «مرسيدس» في تطوير سياراتها في سوق الفان والميني فان، ومن أجل ذلك قامت بتحديث مجالها على مدار الأعوام وقدمت سيارة EQV فان الكهربائية الفاخرة.

وفيما نشرت صورة تشويقية لسيارة «T-Class» الجديدة التي ستوضع أسفل V-Class في المجال، وستنطلق مرسيدس T-Class ميني فان في النصف الأول من 2022 وستكون موجهة للعائلات.

وصرح رئيس تصميم «دايملر»، جوردن فاجينير: «T-Class ستجمع بين العملية والأناقة بفضل فلسفة تصميمنا الفريدة من نوعها» وفقًا لموقع «القيادي».

وطورت «مرسيدس الميني فان» بالتعاون مع تحالف «رينو- نيسان- ميتسوبيشي»، مع وعودها بسعر «جذاب ومناسب لقيمة السيارة» ومقصورة رحبة وأبواب منزلقة على جانبي السيارة، وأكدت «مرسيدس» تقديم نسخة كهربائية بالكامل للموديل بجانب نسخ البنزين والديزل