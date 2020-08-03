صور توقعية لـ«ميتسوبيشي أوتلاندر 2021»

نشرت صور توقعية لسيارة «ميتسوبيشي أوتلاندر 2021» بالاعتماد على أحدث الصور التجسسية للسيارة، بتصميم صندوقي مع مظاهر عضلية واضحة.

جاء التصميم مستوحى من سيارة «إنجيلبيرغ» الاختبارية الأصلية التي تم تدشينها العام الماضي، ونلاحظ التشابهات خاصة في التصميم المميز للمصابيح الأمامية والنهارية نقلا عن موقع كار ادفايس بموقع «موتوراتي».

من المعلوم أن «أوتلاندر» الجديدة ستعتمد على نفس هيكلة «نيسان إكس تريل» الجديدة، التي تأتي هي الأخرى بتصميم صندوقي مشابه، ويتوقع الكشف عن «ميتسوبيشي أوتلاندر 2021» قبل نهاية العام الجاري.