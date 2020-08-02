سيارة المستقبل تتيح للمشترين تبديل التصميم بأنفسهم

(أرشيفية: الإنترنت)

يعمل مهندسون في ألمانيا على تصميم سيارة كهربائية مستقبلية تتيح للمشترين تبديل التصميم بأنفسهم مثل قطع الليغو.

وأطلقت شركة إلكتريك براندز مفهوم مركبة «eBussy EV» مع 10 أشكال مختلفة للهيكل، من عربة قابلة للتحويل، أو عربة ستيشن، أو بيك أب، أو سيارة صغيرة، أو حافلة تخييم، أو حتى مركبة للتضاريس الوعرة، وفق موقع «24» الإماراتي.

وتحتوي المركبة على مرايا خارجية رقمية، ونظام اتصال يتم التحكم فيه عن طريق تطبيق، وعجلة قيادة قابلة للانزلاق تتيح للسائقين التحكم في السيارة من المقعد الأمامي الأيسر أو الأيمن، وهي مثالية للرحلات عبر البلاد.

ويصل الدفع الرباعي إلى أقصى مدى مع بطارية جبارة تعمل لمسافة 300 ميل، ويسهل الوصول إلى البطاريات من جانب السيارة، وعلى الرغم من أن المركبة لا تزال مجرد تصاميم على الورق، إلا أن من المقرر إطلاق «eBussy EV» في المملكة المتحدة العام المقبل بسعر يبدأ من نحو 14000 جنيه إسترليني «18000 دولار».

وتقول الشركة المصنعة على موقعها الإلكتروني: «لقد تم تصميم المركبة وفقا لمبدأ قطع الليغو، ويمكن للمستخدم تكييف مركبته وفقا لاحتياجاته بسهولة وبسرعة قياسية».

وأضافت الشركة: «لن تحتاج إلى أي أدوات خاصة، ليس عليك أن تكون قد عملت في وكالة ناسا، فقط تحتاج إلى بعض المساعدة في بعض الأحيان لإزالة نمط وإعادة تركيب نمط آخر».

وتقدم «eBussy» نمطين من الهيكل، أحدهما للقيادة على الطرق العادية، والآخر مناسب للتضاريس الوعرة، وكلاهما يحتوي على 10 أنماط مختلفة يمكن البناء عليها، ويحتوي كلا الهيكلين على صف من المقاعد الخلفية التي يمكن طيها، اعتمادا على التصميم الذي يختاره العميل.

ويتميز خيار «الحافلة» بكابينة خلفية وهي مثالية للرحلات القائمة على الطريق لعدة أشخاص، وفي الوقت نفسه، ستناسب سيارة الصندوق عمليات التسليم الصغيرة مع وحدة تخزين واسعة من الخلف.

وتحتوي «البيك آب» على مقصورة خلفية مفتوحة للمعدات أو الأمتعة أو الحيوانات الأليفة العائلية، وتأتي مع خيار المقاعد الخلفية الداخلية للركاب، في حين تأتي مركبة التخييم مع أريكة داخلية وثلاجة وتلفزيون وموقد وخزان للمياه العذبة.

وتم تزويد المركبات أيضًا بخلايا شمسية مدمجة على السطح، لتوسيع نطاق الطاقة الذي توفره البطارية، وبالإضافة إلى التشغيل باستخدام طاقة بطارية صديقة للبيئة بدلا من وقود المحرك، فإن نحو 98% من السيارة قابل لإعادة التدوير بالكامل، حسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)