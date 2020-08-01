بالفيديو: «شيفروليه» تستعرض أحدث نسخ «Colorado» رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 12:16 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

على مر السنوات الخمس الماضية أصبحت سيارات «Colorado» من أشهر سيارات البيك آب وأكثرها مبيعا، لذا قررت «شيفروليه» تعديل هذه المركبات وجعلها أكثر عصرية وتميزا.

وتأتي نسخة «Chevrolet S10» المعدلة الجديدة من هذه السيارات بهياكل بنفس طول سيارات «Colorado» الحالية، لكنها حملت العديد من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي، إذ أصبح الهيكل أكثر انسيابية ومقاومة للهواء، وتغير تصميم شبك غطاء المبرد، وكذلك تصميم ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه المركبات على عجلات كبيرة مزودة بأقراص مميزة مصنوعة من الكروم، وعلى مصابيح أمامية جديدة فيها 3 وحدات إضاءة بتصميم مميز، وعلى مصابيح ضباب مختلفة أيضًا.

وتتميز «S10» عن نسخ «Colorado» السابقة بمنظومة وسائط متعددة ومتطورة، يمكن التحكم فيها عبر شاشة تعمل باللمس مقاسها 8 بوصات، ويمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر أنظمة «Apple CarPlay» و«Android Aut».

كما جهزت هذه المركبات بـ6 وسائد حماية هوائية، وبمنظومة طوارئ إلكترونية لحمايتها من الحوادث، وبحساسات مسافات لركنها بشكل آمن.

وستطرح «S10» بعدة أنواع من المحركات، محركات «SIDI Flex» بسعة 2.5 ليتر وعزم 197 و206 أحصنة، ومحركات توربوديزيل بسعة 2.8 ليتر بعزم 200 حصان، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ث في ظرف 10 ثوان تقريبا.

وستتراوح أسعار هذه السيارات في الأسواق العالمية ما بين 24300 و40000 دولار تبعا للمواصفات التي يرغب المشتري بالحصول عليها.

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