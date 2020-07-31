الكشف عن أحد أجمل سيارات البيك آب في الصين

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عرفت علامة Maxus التابعة لـSAIC الصينية في السنوات الأخيرة بإنتاج السيارات المميزة من حيث المظهر، لكن سيارة البيك آب التي كشفت عنها أخيرًا أصبحت الأكثر جاذبية.

ومن اللافت للنظر في السيارة الجديدة التي من المفترض أن تحمل اسم Maxus T80 هو هيكلها الكبير الذي يوحي بالقوة، وواجهتها الأمامية العملاقة المطلية بالكروم، فضلا عن تصميم صندوقها الخلفي الذي درس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، وفق «روسيا اليوم».

كما تألقت هذه المركبة أيضا بشكل مصابيحها الخلفية الحمراء الكبيرة التي صممت بشكل غير مسبوق، وبعلامة Maxus الكبيرة التي صنعت من الكروم ووضعت على باب الصندوق الخلفي، فضلا عن الإطارات العملاقة التي تخولها باجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

ولم تخل هذه المركبة من عناصر الأناقة والحداثة حتى من الداخل، فقد حصلت على صف من المقاعد المريحة المكسوة بالجلد، وعلى واجهة قيادة مميزة تخلو من الأزرار التقليدية تقريبا، فيها شاشتان كبيرتان تعملان باللمس، ونظام مولتيميديا متطور قادر على الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات ديزل توربينية بسعة لترين وعزم 163 حصانا، ومحركات ديزل عادية بسعة 2.8 ليتر وعزم 150 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 مراحل.