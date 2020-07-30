السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا في روسيا هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 01:56 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

بالرغم من تراجع مبيعات السيارات في العالم بسبب جائحة كورونا هذا العام، إلا أن بعض السيارات الأوروبية لاقت رواجا كبيرا في مختلف البلدان عموما وفي السوق الروسية بشكل خاص.

وتبعا لإحصائيات موقع «Avtostat» فإن الأسواق الروسية شهدت مبيع أكثر من 173 ألف سيارة في النصف الأول من العام الجاري، وكان لسيارت Volkswagen Polo النصيب الأكبر من هذه المبيعات، إذ بيع منها ما بين يناير ويونيو هذا العام في روسيا أكثر من 21 ألف سيارة، وفق «روسيا اليوم».

أما المرتبة الثانية في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا في روسيا لهذا العام فاحتلتها سيارات Volkswagen Tiguan، حيث بيع منها في روسيا آخر 6 أشهر نحو 13.4 ألف سيارة، وتلتها سيارات Renault Logan التي بيع منها أيضا نحو 12.2 ألف قطعة.

وضمت قائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في روسيا لعام 2020 أيضا سيارات Renault Duster التي بيع منها 12.1 ألف سيارة، و Renault Sandero بـ 10.9 ألف قطعة مباعة، وSkoda Rapid التي بيع منها 9.8 ألف سيارة، وكذلك Skoda Kodiaq بـ 8.7 ألف سيارة مباعة.

كما بيع في روسيا منذ مطلع العام الجاري نحو 8500 سيارة من نوع Renault Kaptur، ونحو 7500 سيارة Renault Arkana.

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