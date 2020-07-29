مميزات جديدة للفئة السابعة من بي إم دبليو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 10:10 صباحا

تستعد الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات بي إم دبليو لاطلاق النسخة الفارهة من عائلة الفئة السابعة الشهيرة موديل 2020 التي طال انتظارها، والتي تمتلك مميزات ورفاهية هائلة سنستعرضها خلال السطور القليلة القادمة.

مفتاح خاص جدًا:
مزود بشاشة تعمل بتكنولوجيا اللمس، ولا يقتصر دوره على فتح وغلق السيارة، بل يستعرض بيانات السيارة، أبرزها الوقود المتبقي في خزان البنزين، مع تحديد موعد تشغيل التكييف قبل الدخول إلى القمرة الداخلية.

والأهم أن يتحكم في السيارة عن بعد، حيث يمكن دخول أو خروج السيارة من مواقف الركن الضيقة من دون الدخول اليها.

معطر خاص من بي إم دبليو:
أضافت بي إم دبليو نظام تعطير مدمج بالمكيف، يتيح إمكانية إضافة عطرك المفضل بداخله كي تنتشر هذه الرائحة في أرجاء القمرة الداخلية.

مقاعد صحية فارهة:
وكأنك دخلت إلى منتجع صحي خاص بك، حيث أضافت بي إم دبليو خصائص التدليك والتهوية، ويمكن تعديل المقاعد في 20 اتجاها مختلفا، كما تحافظ على صحتك الجسدية مع دعم للعمود الفقري عبر تعديلات بـ4 اتجاهات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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