كهربائية جديدة من سكودا

كشفت تقارير صحفية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة التشيكية العريقة لصناعة السيارات سكودا تستعد لإطلاق نسخة كهربائية خالصة لإحدى طرازاتها الأيقونية الشهيرة.

وأوضحت التقارير التي نشرتها كبرى مواقع السيارات العالمية أن الشركة ستكشف قريبًا جدًا عن نسخة كهربائية من طراز أوكتافيا الشهير من الفئة الرياضية RS الرياضية الفريدة.

وأكدت بعض المصادر أن السيارة الكهربائية الجديدة من سكودا ستكون حاضرة للعيون في اليوم الثالث من شهر مارس القادم وذلك من خلال منصة الشركة العريقة في معرض جنيف الدولي للسيارات، وستحمل اسم RS IV.

ونشرت التقارير صور مسربة للسيار الجديدة، والتي التقطت خصيصًا من أجل حملة ترويجية كبيرة ستسبق ظهور السيارة بأيام.

ويتوقع الخبراء أن يصدر طراز سكودا أوكتافيا بمحرك كهربائي هجين يستطيع توليد قوة كبيرة تصل إلى 241 حصان كاملة، ولكن حتى الآن لم تصدر أي تسريبات عن قوة البطارية التي تعتمد على الليثيوم أيون.

وكانت شركة سكودا قد أعلنت في فرعها الرئيسي بمدينة ملادا بوليسلاف شمالي التشيك أن بيرنهارد ماير سينتهي عقده مع الشركة في يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

وكان بيرنهارد ماير قد بدأ فترة رئاسته في شهر نوفمبر من عام 2015، بعد أن كان في منصب مدير التسويق في شركة بورشه للسيارات الرياضية التابعة لمجموعة فولكس واغن الألمانية العريقة.

وأصدرت شركة سكودا في حقبة ماير العديد من الطرازات الجديدة، أبرزها الطرازات الرياضية كاميك وكودياك، كما أنها نجحت في إصدار نسخة جديدة كليًا من أيقونة سكودا الشهيرة أوكتافيا.

ويعتبر العام الماضي هو أكثر الأعوام نشاطاً لشركة سكودا للسيارات، فهو لن يكون العام الذي تطرح به الشركةأول سيارة هجينة لها فحسب، ولكنه أيضا سيكون العام الذي ستبدأ بها سكودا رسميا في تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعارها وستكون باسم Citigo

وعلى هامش إنجازات عام 2019، تحاول شركة سكودا الاستمرار في هذه النجاحات من خلال طرح عن النسخة الجديدة من موديل كاروك RS، والذي سيكون ثالث موديل تطرحه الشركة ضمن فئة RS بعد أوكتافيا RS وكودياك RS

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