تعرف على جديد رنغ روفر 2022

تعمل لاند روفر بشكل مكثف على تطوير سيارتها رنغ روفر 2022 وهو ما ظهر بوضوح خلال الاختبارات التي تقوم بها الشركة للسيارة الجديدة على حلبة نوربورغرينغ الألمانية التي انضمت حديثا إلى سباقات فورمولا1 في موسم 2020.

جسد خارجي بتمويهات كثيفة

ونشر موقع «كارسكوبس» صوراً للسيارة ظهرت وعليها تمويهات كثيفة ولكن تمكن الخبراء من استكشاف بعض التفاصيل في رنغ روفر 2022 مثل الشبك الأمامي البارز الذي يوجد حوله مصابيح أمامية جديدة بالإضافة إلى مصابيح نهارية أيضاً.

ويظهر التصميم الكلي لـ رنغ روفر 2022 بشكل انسيابي رائع مع مقابض أبواب تقليدية وباب خلفي بتصميم مختلف عن الموديل الحالي، وكذلك يوجد نظام العادم الرباعي والمصابيح الخلفية التي تأتي بشكل عمودي.

ورغم أن المقصورة الداخلية لـ رنغ روفر 2022 لم تظهر خلال اختبار السيارة على حلبة نوربورغرينغ الألمانية فإن عجلة القيادة للسيارة ظهرت من قبل في صور تجسسية سابقة.

وتمتلك رنغ روفر 2022 عجلة قيادة جديدة مع تجهيزها بالعديد من الأزرار المتحكمة في الكثير من مهام المقصورة الداخلية وغيرها.

ويتوقع الخبراء أن تحصل رنغ روفر 2022 على مقصورة أكثر تطوراً مع توافر لوحة عدادات رقمية ونظام ترفيهي جديد.

واعتمدت لاند روفر في تصنيع رنغ روفر على منصة MLA والتي تدعم محركات متنوعة سواء هجينة خفيفة أو هجينة بالقابس أو كهربائية كلياً.

وتعدد خيارات المحرك يجعل الخبراء في حيرة من أمرهم هل سيتم طرح رنغ روفر بكل هذه الخيارات أم بعضها فقط، ولكن التقارير تشير إلى أن السيارة الجديدة ستظهر بخيارات الهجين الخفيف والهجين بالقابس أيضا.

خيارات محتملة لمحركات رنغ روفر 2022

وفي حالة استخدام محركات الموديل الحالي من رنغ روفر فربما تنطلق السيارة بمحرك هجين يمكنه توليد قوة إجمالية تصل ما بين 355 حصانا إلى 395 حصانا.

وما يزيد من إثارة انتظار المعلومات المؤكدة الخاصة بمحركات رنغ روفر 2022 ذلك الاتفاق الذي وقعته لاند روفر من أجل الحصول على نظام توليد كهربائي من الجيل الخامس مع بي إم دبليو.

وفي حالة استخدام هذا النظام فيمكن أن نرى رنغ روفر كهربائية كلياً، وهو الأمر الذي سيكون جديرا بالتجربة والمتابعة، فيما ذكرت تقارير أخرى إلى أن رنغ روفر ستسير بمحرك بي ام دبليو V8 بتيربو مزدوج وسعة 4.4 لتر.

وستكشف لاند روفر خلال الفترة المقبلة معلومات أكثر عن رنغ روفر 2022 سواء تصميمها أو مقصورتها الداخلية وكذلك خيارات المحرك والقوة الإجمالية التي يمكن أن تتحرك بها السيارة وبالتأكيد أسعارها أيضاً.

يذكر أن شركة صينية تدعى شينجي يو قد سربت تصميماً تخيلياً للجيل الخامس من سيارة لاند روفر رنغ روفر موديل 2021 الجديدة كلياً يعتقد بأنه سيكون قريباً للتصميمات الحقيقية للطراز المحدث من العلامة التجارية التابعة لجاكوار.

وتشير التقارير إلى أن التصميم ليس من شركة لاند روفر ولكنه من خلال عمل شركة صينية تتوقع فيه كيف سيظهر الجيل الخامس الجديد كلياً من رنج روفر التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الفخمة.

ويعكس الفيديو فخامة التصميم الجديد لرنغ روفر الذي تمكن من الحفاظ على الشكل الأساسي وهوية السيارة مع إطفاء لمسات من الهيبة والكلاسيكية على هيكلها الخارجي.

ويشمل التصميم التخيلي للواجهة الأمامية من رنغ روفر وجود مصابيح جديدة جذابة تنتمي إلى اللمسات المستقبلية التي ترغب لاند روفر في استخدامها خلال تصنيع طرازاتها الحديثة.

هذا المحتوى من تيربو العرب