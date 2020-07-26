تعرف إلى جديد «بيك أب جي إم سي 2022»

تطور «جي إم سي» سيارتها البيك أب «سييرا» مع ظهورها في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها.

ومن خلال الصور نشاهد أن التصميم العام للموديل الحالي سيستمر كما هو مع بعض التحديثات الخارجية، خصوصا للمقدمة كما هو واضح من التمويهات الكثيفة عليها، وقد أشارت مصادر إلى أن أهم التحديثات ستتركز في الداخلية، مع مواد أعلى جودة وتصميم أفضل للوحة القيادة ولوحة العدادات، وقد نرى بعض التشابهات التقنية والشكلية مع يوكون المحدثة في المقصورة وذلك وفقًا لموقع«متوراتي».

ميكانيكيا من المرجح استمرار «جي إم سي سييرا» بنفس المحركات لتشمل محرك ديزل 6 سلندرات 3.0 لتر، والذي اشتهر بكونه أفضل محرك ديزل لـ«بيك أب» خفيفة في الولايات المتحدة.