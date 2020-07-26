تعرف إلى جديد «بيك أب جي إم سي 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 12:06 مساء

تطور «جي إم سي» سيارتها البيك أب «سييرا» مع ظهورها في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها.

ومن خلال الصور نشاهد أن التصميم العام للموديل الحالي سيستمر كما هو مع بعض التحديثات الخارجية، خصوصا للمقدمة كما هو واضح من التمويهات الكثيفة عليها، وقد أشارت مصادر إلى أن أهم التحديثات ستتركز في الداخلية، مع مواد أعلى جودة وتصميم أفضل للوحة القيادة ولوحة العدادات، وقد نرى بعض التشابهات التقنية والشكلية مع يوكون المحدثة في المقصورة وذلك وفقًا لموقع«متوراتي».

ميكانيكيا من المرجح استمرار «جي إم سي سييرا» بنفس المحركات لتشمل محرك ديزل 6 سلندرات 3.0 لتر، والذي اشتهر بكونه أفضل محرك ديزل لـ«بيك أب» خفيفة في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»