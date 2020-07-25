تعرف إلى جديد «سوناتا 2021»

عام كامل تقريبًا منذ كشفت الصانعة الكورية عن سيارتها «هيونداي سوناتا 2020» الجديدة كليا، التي تغير تصميمها بالكامل لتنافس بشكل أفضل في فئة السيدان متوسطة الحجم.

الآن «هيونداي سوناتا 2021» حصلت على بعض التعديلات مثل جنوط 19 إنش أكبر حجما لبعض الفئات، مع إطارات بيريلي 245/40 لجميع المواسم المناخية، وصرحت «هيونداي»: «هذه الإطارات مناسبة لعاشقي القيادة الراغبين في الجمع بين الشكل الرياضي والتحكم السلس والتحمل في جميع الظروف».

وجاءت «هيونداي سوناتا 2021» بالعديد من التقنيات القياسية الجديدة، التي تشمل تحذيرات صوتية وضوئية من السيارات الأخرى أو المشاة عند الخروج من مكان الركن، مع استمرار لوحة القيادة الرقمية 12.3 إنش وشاشة المعلومات الترفيهية HD قياس 10.25 إنش بتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو قياسية، وتشمل المزايا الاختيارية شحنا لاسلكيا للجوال ومفتاح هيونداي الرقمي لفتح السيارة عبر تطبيق على الجوال، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.