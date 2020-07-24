كيف تتصرف عند ظهور علامة «abs»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 11:58 صباحا

أحيانا تظهر علامة «abs» في سيارتك، فماذا تعني وكيف تتصرف حين تظهر لك؟

في البداية يجدر بنا معرفة أن هذه الحروف الثلاثة هي اختصار لـ Anti-lock braking، والتي تعني نظام منع إغلاق المكابح باللغة الإنجليزية، وهي النظام الذي يمنع توقف عجلة السيارة عن الدوران في أثناء الفرملة، حسب «موتوراتي».

ويعمل هذا النظام على الحفاظ على توجيه السيارة، من خلال منع انزلاق العجلات والسماح لها بمواصلة التفاعل مع سطح الطريق وفقًا لأوامر السائق.

ويجب علينا عدم التهاون مع وجود أي عطل يمكننا اكتشافه عندما نلاحظ إضاءة لمبة abs في لوحة قيادة السيارة.

وإليك هذه النصائح:
اكشف على فيوز «abs» فقد يكون تالفًا ما يعني أنك بحاجة إلى تغييره فورًا.

افحص مستوى زيت المكابح، فأي تسريب للزيت سوف يؤثر على نظام «abs»، وعليك معالجة هذا العطل من خلال تغيير علبة الزيت، أو قد تكون المشكلة هي مجرد نقص بمستوى الزيت ما يعني أن عليك تغيير زيت المكابح.

قد يكون حساس «abs» متسخًا ما يتسبب بإيقاف عمله، ويكون الحل من خلال تنظيف هذا الحساس بالهواء.

في حال لم يكن هناك أي مشكلة بالزيت وبقية لمبة «abs» مضاءة عليك بإيقاف المحرك وفصل أشرطة البطارية، لمدة قصيرة ثم توصيلها مرة أخرى فقد يكون السبب خطأ في كمبيوتر السيارة.

للتأكد أكثر من سلامة نظام «abs» قم بفحص السيارة بجهاز السكنر فقد تكون المشكلة بسبب فصل الحساسات الخاصة بالـ«abs» وعندها يكون الحل بتوصيلها فقط.

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