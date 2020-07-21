نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك صيفا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 01:10 مساء

تجبرنا الأجواء الحارة على ضرورة أن نعتني بالسيارة بشكل يحافظ عليها وعلى كفاءة عملها خلال هذه الفترة من السنة.

وهنا نستعرض أهم النصائح التي يجب اتباعها عند التعامل مع السيارة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة الشديد، حسب الخبراء.

يجب فحص تكييف السيارة والتأكد من كفاءته وإعادة تعبئة الفريون إذا استلزم الأمر.

وهناك ضرورة لضبط الإطارات جيدًا على درجة 28، وعمل فحص دوري للتأكد من عدم تسرب الهواء نتيجة الحرارة الشديدة.

كذلك لابد من التأكد من وضع مياه في الردياتير للحفاظ على برودة الماتور.

من المهم الوقوف بالسيارة في مكان ظل خلال السفر كل ساعة وذلك لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك وتجنب سخونة إطارات السيارة.

يجب عدم غسل السيارة بالصابون في الشمس حتى لا تتفاعل المواد الكيماوية الموجودة في الصابون مع الحرارة ويؤدي إلى تآكل دهان السيارة.

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