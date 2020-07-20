«شيري» تنافس هيونداي بـ«كروس أوفر» رخيصة الثمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 02:26 مساء

تطرح شركة «شيري» (Chery) الصينية، قريبا، مركبة كروس أوفر مميزة ورخيصة الثمن، تنافس بها سيارات هيونداي Creta.

وأشارت «شيري» إلى أن سيارتها الجديدة Tiggo 5x هي نسخة معدلة من سيارات Tiggo 4 التي حققت مبيعات كبيرة في الصين وعدد من بلدان آسيا وأوروبا وإفريقيا، حسب «موتو1»، الأحد.

وتأتي هذه المركبة بتعديلات ملحوظة من حيث المظهر مقارنة بسيارات Tiggo 4 الحالية، إذ تغير فيها شكل الواجهتين الأمامية والخلفية، وشكل المصابيح، وتصميم ممتصات الصدمات، أما الهيكل فأتى بطول 4 أمتار و35 سنتيمترا، كما تغير مظهر أقراص العجلات التي أصبحت أكثر عصرية ومصنوعة من الكروم المقاوم للصدأ.

وطالت التغييرات أيضا قمرة السيارة، إذ حصلت على مقاعد جديدة تتسع لـ 5 أشخاص، وتغيير تصميم واجهة القيادة، إذ زودت بشاشة جديدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، كما تغير شكل اللوحة المثبت عليها ناقل الحركة وأزرار التحكم بالسرعة فأصبحت أكثر تميزا بفضل تصميمها الذي يجمع الزجاج مع الكروم اللماع.

وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 116 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 156 حصانا، أما أسعارها فستكون منافسة جدا تتراوح ما بين 8600 و12800 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»