«بنتلي بنتايجا 2021» بتعديلات مذهلة

أعلنت شركة بنتلي البريطانية عن نسخة «بنتايجا 2021» بأربعة مقاعد فيس ليفت جديدة بفخامة أكثر، وذلك رغبة منها في مضاعفة نجاح الموديل السابق.

ونجحت نسخة «بنتلي بنتايجا 2021» ذات الأربعة مقاعد في حجز مكان جيد لها في مبيعات «بنتلي» بتحقيقها نحو 20% من إجمالي مبيعات هذا الطراز في الأسواق.

وترغب «بنتلي» في تقديم نسخة المقاعد الأربع بفخامة أكثر، ولذلك طورت السيارة وطرحتها بنسخة فيس ليفت جديدة مع مساحات داخلية إضافية.

وكشفت «بنتلي» أنها وسعت مساحة تحريك القدم في المقعد الخلفي بنحو 100 ملليمتر بالإضافة لإمكانية إمالة المقاعد بزاوية 40 درجة بدلا من 32 درجة فقط في الموديل السابق.

وقررت الشركة البريطانية تصميم المقاعد من جديد بشكل كامل حتى تزيد من مستويات الراحة للركاب ولإرضاء عملائها بأفضل شكل ممكن.

وتتيح «بنتلي» خيار شراء مبرد خلفي للزجاجات وذلك من قسم مولينر، بالإضافة لمميزات التهوية الخلفية للمقاعد والمساج والتحكم في وظائف المقاعد، وكل ذلك عن طريق شاشة لمس بمقاس 5 بوصات.

وتطرح «بنتلي» نسخ «بنتايجا» ذات الأربعة مقاعد للعام 2021 في توقيت زمني واحد مع نسخة الخمسة مقاعد، وكذلك نسخة السبعة مقاعد الاختيارية.

يذكر أن «بنتلي بنتايجا» موديل 2021 ظهرت لأول مرة في صور تكشف التحديثات التي طرأت على السيارة استعدادا لطرحها وذلك خلال نهاية شهر يونيو الماضي.

وتبرز صور «بنتلي بنتايجا 2021» وجود مصابيح أمامية تم تعديلها لتصبح بشكل بيضاوي مقارنة بالمصابيح الدائرية في الموديل السابق.

تعديلات المظهر الخارجي

كما أضافت «بنتلي» على المظهر الخارجي لـ«بنتايجا» مداخل أكبر على شكل هندسي شبه منحرف تتضمن بداخلها المصابيح المخصصة للاستخدام أثناء الضباب.

تعديلات داخلية

وبالنظر إلى المقصورة الداخلية لـ«بنتلي بنتايجا 2021» فربما نلاحظ أن التغيير الأكبر يبرز في الشاشة الخاصة بالنظام الترفيهي والمعلوماتي والتي تظهر بمقاس أكبر.

فيما تبدو فتحات التهوية الخاصة بمكيف الهواء بشكل مستطيل فوق شاشة اللمس الخاصة بنظام المعلومات.

وتطرح «بنتلي» موديل «بنتايجا 2021» مع أكثر من خيار لعدد المقاعد:

نسخة الأربعة مقاعد

نسخة الخمسة مقاعد

نسخة السبعة مقاعد

ولم تعلن «بنتلي» طوال هذه الفترة ورغم اقتراب طرح «بنتايجا 2021» بشكل رسمي عن أداء المحرك وهل هناك تغييرات جذرية أم لا.

فيما يتوقع الخبراء استمرار محركات W12 وV8 كخيارات مطروحة مع إمكانية إجراء بعض التعديلات على المحرك لتحسين أدائه وزيادة قوته.

وتحتفظ «بنتلي» بتقديم نسخة المحرك الهجين في إصدار «بنتايجا 2021» حتى تكمل تشكيلتها لإرضاء جميع الرغبات والأذواق أيضا.

هذا المحتوى من تيربو العرب