صور تجسسية لـ«تويوتا ياريس 2021»

نجحت العدسات في التقاط أكثر من صورة تجسسية لطراز «تويوتا ياريس 2021»، قبل طرحها بأيام قليلة، لتنكشف التحديثات التي قامت بها الشركة اليابانية على الموديل الجديد من سيارتها الشهيرة.

وتظهر الصور التجسسية حصول «تويوتا ياريس 2021» على واجهة جديدة وشبك أمامي جديد، ولكن لم تكشف الصور عن الواجهة الخلفية للسيارة أو عن تفاصيل المقصورة الداخلية التي من المتوقع أن يجرى عليها بعض التحسينات أيضا.

ورغم أن «تويوتا» لم تتحدث بشكل واضح عن محرك «ياريس 2021» ولكن يتوقع الخبراء بأن تظل السيارة محتفظة بمحركاتها الحالية، ويتوفر المحرك الأول المكون من 3 سلندرات بسعة 1.3 لتر بقوة 98 حصانا وعزم دوران أقصى 123 نيوتن.متر، أو المحرك الثاني المكون من 4 سلندرات بسعة 1.5 لتر بقوة 106 أحصنة وعزم دوران أقصى 140 نيوتن.متر بناقل حركة «CVT».

ومن المنتظر أن تكشف «تويوتا» عن طراز «ياريس 2021» الجديد يوم 25 من شهر يوليو الجاري، ويتوقع أن تصل السيارة إلى أسواق الدول العربية مع نهاية العام 2020.

ولم تكشف «تويوتا» بعد عن سعر «ياريس 2021»، ولكنه لن يرتفع كثيرا عن سعر موديل العام 2020، الذي يبدأ سعره من 52.800 ريال سعودي، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ودخلت شركة «تويوتا» في تحد خلال العام 2019 من أجل تغيير وجهة نظر سوق السيارات عن طراز «ياريس»، وأعلنت عن النسخة الجديدة من سيارتها «الهاتشباك» للعام 2020 المبنية على منصة «مازدا 2» بعد الاتفاق على التعاون الذي تم بين شركتي «تويوتا» و«مازدا».

وتغلبت «تويوتا» على فقر مواصفات الموديلات القديمة من «ياريس» بنسخة جديدة أكثر تطورا بمحرك سعته 1.5 لتر يولد قوة 106 أحصنة مع عزم دوران 140 نيوتن متر.

وتراهن «تويوتا» على أن «ياريس» الجديدة ستغير نظرة المستهلكين إليها بعد التطوير الكبير في شكلها وكذلك في الكفاءة أيضا.

وأصبح التصميم الجديد للسيارة اليابانية يوفر لقائدها متعة القيادة خاصة بعدما خفضت «تويوتا» طول السيارة مع زيادة قاعدة العجلات حتى تضمن مرونة للمركبة في المناورات داخل المدينة أو في الأماكن المزدحمة مع الحفاظ على المساحة الداخلية المريحة للركاب.

ويتميز الهيكل الخارجي لـ«تويوتا ياريس 2021» بوجود أجنحة خلفية وواجهة قوية مع مظهر عام يوحي بالتماسك، وكذلك الأبواب الخلفية تعطي مرونة رائعة لشكل السيارة.

كما تتزين الواجهة الأمامية بشبكة كبيرة مع شعار «تويوتا»، بالإضافة لمصابيح «LED» جديدة.