مميزات جديدة لكرنفال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 03:00 مساء

تواصل كيا كشف معلومات وصور جديدة لكرنفال 2021 بشكل تدريجي، واليوم نشاهد صورة جديدة لداخلية السيارة لأول مرة.

المقصورة الداخلية لـ كيا كرنفال حصلت على تغييرات واسعة مثل الخارجية، مثل لوحة قيادة جديدة كلياً بشاشة لمسية 12.3 إنش للمعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ونظام ملاحة متطور وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وصرحت كيا بأن الميني فان ستتوافر بهيئة الثلاثة أو أربعة صفوف مقاعد حسب السوق، بمساحة تكفي 7 أو 9 أو 11 راكبا، مع العلم أن قاعدة العجلات ازدادت 1.1 إنش والعرض ازداد بـ 0.4 إنش لتوفير مساحة أرحب بالداخلية.

من المتوقع أن تبدأ مبيعات كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً في كوريا في الربع الثالث من العام ولباقي الأسواق العالمية لاحقاً.

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