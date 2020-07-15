أيقونة جديدة من رولز رويس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:30 مساء

كشفت العلامة البريطانية للسيارات الفاخرة رولز رويس نسخة Kryptos Collection من سيارتها رايث.

وسيتم إنتاج 50 نسخة فقط من Kryptos Collection بشيفرة سرية مضمنة في تصميم السيارة، ويستطيع ملاك رايث Kryptos Collection محاولة حل الشيفرة وإرسالها إلى رولز رويس من خلال شبكة Whispers الاجتماعية المغلقة، وبهذا تكون رولز رويس قادرة على تقديم نكهة جديدة في سياراتها في كل مرة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وفيما يبدو أن الرسالة المضمنة في السيارة مكتوبة بشيفرة مورس فإن مصممة السيارة Katrin Lehmann تقول “كمصممة، لقد كنت مفتونة دائماً بفكرة الرسائل التي لا يفهمها سوى عدد قليل من النخبة، وذلك باستخدام الرموز والصور التوضيحية والأصفار، يصبح العثور على المفتاح جزءاً لا يتجزأ من تقدير المعنى الكامل لعنصر يمكن اعتباره ببساطة عملاً فنياً”.

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