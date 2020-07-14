مرسيدس إس كلاس 2021 بتمويهات خفية

رصدت عدسات المصورين صورًا لمرسيدس إس كلاس 2021 أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة.

يبدو بأن السيارة ستحصل على تحديثات لتصميم المقدمة والخلفية، مع تحديثات أوسع للداخلية، والتي تشمل لوحة عدادات رقمية جديدة ثلاثية الأبعاد وشاشة ضخمة 12.8 إنش في المنتصف لنظام المعلومات الترفيهية وثلاث شاشات خلفية جديدة وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وتعتمد مرسيدس إس كلاس 2021 على منصة دفع خلفي باستخدام مكثف لألياف الكربون والألومنيوم لتخفيف الوزن قدر الإمكان، كما حصلت السيارة على تقنية قيادة ذاتية متطورة من المستوى الثالث ونظام تعليق مفعل.