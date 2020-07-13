تعرف على سعر نيسان إكس تريل 2021

ظهور جديد للسيارة اليابانية نيسان إكس تريل 2021 في صور جديدة على أرض الواقع بعد أسابيع من تدشينها الرسمي.

الواجهة الأمامية تأتي بشبك على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة، مع وجود كسوة بلاستيكية، مرايا بأعلى الأبواب، سقف ديناميكي ذو لون متباين، أما الخلفية فحصلت على تحديثات محدودة بناشر هوائي رياضي ومصابيح أفقية نحيلة.

الموديل أصغر من السابق بمقدار طفيف مع زيادة المساحة الداخلية بفضل الانتقال لمنصة هيكلية جديدة مع نظام تعليق محدّث لتكون أكثر ثباتاً وراحة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية جاءت بتحديثات ومميزات متعددة بينها، مقاعد جلد راقية وسقف بانورامي مع شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام ملاحة ولوحة عدادات 7 بوصات أو رقمية 12.3 بوصة ونظام صوتي Bose بـ10 سماعات مع إضاءة محيطية.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فقد حصلت على محرك 2.5 لتر 4 سلندرات بقوة 181 حصانا وعزم 245 نيوتن متر بناقل CVT، مع سعر متوقع يبدأ من 22,600 دولار.