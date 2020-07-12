تعرف إلى جديد تويوتا كرولا كروس أوفر

كشفت تويوتا سيارتها الجديدة الكروس أوفر كورولا بشكل مفاجئ ودون مقدمات، بالتصميم العصري الأنيق وداخلية محافظة على هوية كورولا سيدان.

ترتكز تويوتا الجديدة على قاعدة عجلات TNGA-C التي تحمل كورولا الأساسية وكذلك C-HR، ولكنها أكبر حجماً من الأخيرة إذ تأتي كورولا كروس بأبعاد 2640 ميليمتر لقاعدة العجلات، وطول 4460 ميليمتر وعرض 1825 ميليمتر وارتفاع 1620 ميليمتر، وكذلك أبعاد داخلية أفضل وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

بالنسبة للمحركات فقد أكدت تويوتا محرك بنزين 1.8 لتر ينتج 140 حصان مع نظام الدفع الأمامي وناقل حركة CVT. وأعلنت الشركة عن توفر السيارة بمحركات هجينة مكونة من محرك كهربائي 600 فولت ينتج 72 حصان مع محرك 1.8 لتر ينتج 98 حصان وتحمل السيارة ناقل حركة e-CVT.