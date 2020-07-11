تعرف إلى جديد جراند شيروكي 2021

أجلت شركة جيب موعد تدشين جراند شيروكي الجيل الجديد، بعد إلغاء معرض ديترويت للسيارات بسبب جائحة كورونا.

لكن حتى الآن لا نعلم موعد التدشين الجديد ولكنه حتماً خلال العام الحالي، وحتى تلك اللحظة ما زلنا نشاهد صورا تخيلية جديدة لخارجية السيارة من موقع Kolesa المحترفين في المجال وفقا لموقع «المتوراتي».

كما نشاهد لا يوجد تغييرات واسعة في التصميم الخارجي، مع الاكتفاء بتحديثات محدودة للشبك الأمامي وفتحات التهوية والمصابيح الأمامية، مع تصميم جانبي مشابه للموديل الحالي كذلك، بينما في الخلف نرى مصابيح خلفية جديدة.

المحركات غير متوفر أي معلومة عنها ولكن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن محرك هايبرد 4 سلندرات 2.0 لتر مع محرك آخر V6 بتقنية هجينة مخففة.