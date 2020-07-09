بالفيديو: «هيونداي» تحول «Elantra» إلى سيارة رياضية فارهة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 01:50 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تدوولت على بعض مواقع وصفحات الإنترنت صور وفيديوهات تظهر التصميم الجديد لسيارات «Elantra» القادمة من «هيونداي».

وتبعا للتسريبات فإن الصور التي انتشرت تظهر تصميم نموذج «N Line» القادم من سيارات «Elantra»، الذي سيحل محل نماذج «Avante Sport» التي انتشرت في كوريا وأميركا وعدد من أسواق العالم، وفق «روسيا اليوم».

وبالنظر للصور نلاحظ أن تصميم «Elantra» أصبح مختلفا كليا، وحصلت نماذجها الجديدة على هيكل انسيابي رياضي بواجهة غريبة الشكل مزودة بفتحات هوائية كبيرة.

ومن أبرز لمسات الجمال والأناقة في هذه السيارات شكل الفتحات التي ستأتي فيها مصابيح الضباب الأمامية، والانحناءات البارزة على شكل حرف «Y» على الأبواب، وتصميم صندوق الأمتعة الخلفي الذي خطط لقسمه العلوي أن يكون على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، إضافة إلى تصميم وحدات الإضاءة الخلفية التي امتدت على شكل خط أحمر مضيء على طول الصندوق.

ولم تعرف بعد تفاصيل التقنيات الداخلية التي ستحصل عليها قمرة هذه السيارات، لكن تسريبات أشارت إلى بعض مواصفاتها التقنية الأخرى، حيث ينتظر أن تحصل على محركات «T-GDI» توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ6 مراحل، كما يفترض أن تطرح نسخ هجينة منها بمحركات تعمل بالبنزين والكهرباء.

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