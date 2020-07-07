تعرف على سعر إم جي فيس ليفت 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 03:37 مساء

أزاحت إم جي الستار عن ZS فيس ليفت 2021 واصفةً سيارتها بأنها تمثل تطورا رائعا مقارنة بالموديل السابق.

جاءت خارجية السيارة بشبك معدل ومصابيح أمامية ليد جديدة، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي ومصابيح ضباب جديدة، وفي الخلف، حصلت على مصد أكثر قوة ومصابيح خلفية جديدة، بالإضافة إلى جنوط معاد تصميمها، ولمسات ألومنيومية منتشرة على طول الهيكل وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية جاءت بنظام ترفيهي أكبر مع شاشة مقاس 10.1 بوصة، يدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، كما حصلت الكروس أوفر على لوحة قيادة محسنة باستخدام المزيد من المواد الناعمة، ومسند ذراع أمامي جديد.

وفيما يتعلق بالقوة، فستستمد ZS قوتها من محرك بنزين بأربع أسطوانات سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 105 أحصنة و175 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية فقط، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س، وتبلغ صرفية الوقود 6.8 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة وفقاً لدورة WLTP، وفي الختام، فإن ام جي ZS فيس ليفت معروضة حالياً للبيع بأسعار تبدأ من 15,495 جنيه استرليني في المملكة المتحدة.

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