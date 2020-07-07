اطلِ سيارتك المرسيدس بلونك المفضل

يبدو أن مرسيدس تريد إعطاء المزيد من الرفاهية والاختيار لعملائها، حيث أعلنت الصانعة الألمانية أنها مستعدة لطلاء السيارات الجديدة بأي لون يختاره العميل.

وتعطي هذه الميزة لاسترضاء العملاء وزيادة تميزهم، ويأتي ذلك من خلال قسم مرسيدس Designo Manufaktur للطلبات الخاصة والتخصيص الشخصي وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتقدم مرسيدس Designo Manufaktur حالياً 34 لون مختلف لـ G-Class ولكن يستطيع عملاء مرسيدس طلب لون سبق أن قدمته الشركة في سياراتها الكلاسيكية أو الحالية، كما يمكنهم طلب ألوان تقدمها شركات سيارات منافسة، وإذا كانوا مستعدين لدفع ما يكفي من المال فإنهم على الأرجح سيحصلون على أنواع فريدة وباهظة من الطلاء لسياراتهم.