دودج تكشف تشارجر هيلكات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 03:27 مساء

كشفت دودج عن الفئة المطلقة من تشارجر هيلكات Redeye، حيث حصلت على المزيد من القوة مقارنة حتى بـ هيلكات المتوحشة.

وتقول دودج إن تشارجر هيلكات Redeye هي أقوى وأسرع سيارة سيدان إنتاجية، وقدمت الشركة سيارتها بهوية خارجية محسنة قليلاً نوعًا كما تشاهدون من خلال الصور.

سيطلق محرك هيلكات Redeye قوة 797 حصانا وعزم 958 نيوتن-متر كافية لتحقيق تسارع 0-96 كم/س خلال 3.6 ثانية، وقطع الربع ميل في 10.6 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 326 كم/س. وحصلت السيارة على تجهيزات قياسية تشمل ميزة Launch Assist و Launch Control و Torque Reserve.

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