جنرال موتورز تصنع سيارات الجيش الأميركي

كشفت شركة جنرال موتورز أكبر مصنع للسيارات في الولايات المتحدة الأميركية عن فوزها بعقد لتصنيع سيارات مصفحة للجيش الأميركي.

وتصل قيمة الصفقة بين جنرال موتورز والسوق الأمريكي إلى 214.3 مليون دولار.

وذكر موقع «موتور وان» أن شركة جنرال موتورز ستصنع بموجب العقد مع الجيش الأمريكي 2.056 سيارة مدرعة.

وسيتولى قسم GM Defense تصنيع وتعديل السيارات العسكرية في شركة جنرال موتورز هذه المهمة الوطنية الحساسة.

وتخطط جنرال موتورز إلى تعديل عدد من طرازاتها لتتحول إلى سيارات مصفحة ناقلة للأفراد بسعة داخلية تكفي 9 أشخاص على أقل تقدير.

ويشترط الجيش الأمريكي أن تتمتع السيارات بمواصفات تمكنها من الحمل عن طريق الكابلات بالطائرات المروحية كما أن يكون حجمها قابلاً للشحن عبر طائرات CH-47 Chinook المروحية كذلك.

ويمكن لجنرال موتورز الوصول لهذه المواصفات في حالة تعديل شاحنة شيفروليه كولورادو ZR2 لعام 2020.

ولن تقم جنرال موتورز بتغييرات شاملة في المقصورة الداخلية بل سيكون التركيز بشكل أكبر على جسد السيارة مع الاستمرار على محرك سعة 2.8 لتر بقوة 186 حصاناً.

إنقاذ لجنرال موتورز؟

ويتساءل خبراء أسواق السيارات عن ما يمثله هذا العقد مع الجيش الأمريكي من الأهمية لشركة جنرال موتورز التي تعاني كبقية صانعي السيارات من تراجع حاد في المبيعات سواء في السوق المحلي أو حتى حول العالم بشكلٍ عام.

وعانت جنرال موتورز من هبوط مبيعاتها في السوق الأمريكي بنسبة 34% خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.

وباعت جنرال موتورز خلال الربع الثاني من العام الجاري 492 ألفاً و489 سيارة فقط.

تطوير جنرال موتورز

وكانت جنرال قرت العمل على إضافة خصائص جديدة للمساعد الشخصي لقائد السيارة.

وتركز جنرال موتورز خلال الفترة المقبلة على إضافة ميزة الأوامر الصوتية "أليكسا" من شركة أمازون في سياراتها.

وتعمل الشركة الأمريكية لتوفير ميزة الأوامر الصوتية في سياراتها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ماهي أليكسا ومميزاتها

الخاصية الجديدة في سيارات جنرال موتورز

وتتميز أليكسا من أمازون بخصائص أكثر من آبل كار بلاي أو حتى أندرويد أوتو، وتساعد خاصية الأوامر الصوتية في الخدمة من أمازون على تشغيل العديد من التطبيقات ومساعدة قائد السيارة دون تشتيت انتباهه من النظر إلى الطريق وهي أحد أخطر المشكلات التي تتسبب فيها التطبيقات الحديثة في السيارات.

وصدرت الكثير من الدراسات التي تحذر من الانشغال بالتطبيقات الذكية والحديثة الموجودة في السيارات مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو خاصة وأنها تصرف السائق عن النظر إلى الطريق لثوان تجعله في بعض الأحيان يقطع مئات الأمتار دون أن يدرى ماذا يحدث حوله.

هل نرى أليكسا في الطرازات العسكرية الأمريكية؟

وبرغم رغبة جنرال موتورز في توفير هذه الخاصية في سياراتها بداية من النصف الثاني من عام 2020 فإن الشركة لم تعلن ما إذا كانت ستزود السيارات العسكرية الأمريكية بهذه الخاصية أم لا.

وربما تكون هذه الخاصية مفيدة في العمليات العسكرية سواء لإصدار أوامر صوتية للبحث عن مواقع أو تحديد وجهة السيارة أو ما إلي ذلك ولكن بالتأكيد لن تفكر الشركة في إضافة هذه الخاصية إلى طرازاتها المدرعة الجديدة إلا بموافقة خاصة من الإدارة العليا للجيش الأمريكي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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