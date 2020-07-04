«فولفو» تستدعي مجموعة من سياراتها

تخطط شركة «فولفو» السويدية الشهيرة إلى بدء حملة أكبر استدعاءات في تاريخها بسبب مشكلة في وسيلة ضمن أنظمة الأمان الأساسية، وهو ما يعتبر مفاجأة للكثير من متابعي أخبار السيارات، نظرا إلى أن طرازاتها تعد في قائمة السيارات الأكثر أمانا في العالم.

وذكرت الشركة السويدية أنها تعتزم استدعاء 2.2 مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة في الكبل الفولاذي، الذي مهمته ربط أحزمة المقاعد الأمامية بالسيارة.

مشكلة ليست خطيرة

وفي الوقت ذاته، طمأنت «فولفو» عملاءها بأن هذه المشكلة ليست بدرجة كبيرة من الخطورة، ولكنها ترغب في تأمين كل عملائها مع وجود نسبة ضئيلة قد يتسبب طريقة استخدامها للسيارة في إتلاف الكبل الفولاذي، وهو ما سيضعف قدرة تحجيم حزام الأمان لجسد الراكب.

يذكر أن سيارات «فولفو» تعتبر في مقدمة الطرازات الآمنة في العالم لسنوات طويلة، كما أن الشركة السويدية ابتكرت حزام الأمان ثلاثي النقاط قديما، وذلك في العام 1958 وكان بمثابة تغيير كبير في أنظمة أمان السيارات.

لا حوادث حتى الآن

وشددت «فولفو» على أنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع حوادث أو إصابات بسبب هذا العيب المحتمل في الكبل الفولاذي، الذي يثبت حزام الأمان في السيارة.

وكشفت «فولفو» عن قائمة الطرازات المستدعاة للتأكد من خلو هذا العيب أو إصلاحه إن وجد وذلك خلال الفترة من العام 2006 وحتى 2019.

وفيما يلي قائمة طرازات «فولفو» التي سيتم استدعاؤها:

S60

S60CC

V60

V60CC

XC60

V70

XC70

S80

S80L

السويد الأولى في الاستدعاءات

وتعتبر السويد هي الدولة الأكبر من حيث عدد السيارات المستدعاة والتي تصل إلى 412 ألف سيارة، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني وذلك بـ308 آلاف سيارة.

وتتواصل «فولفو» مع ملاك السيارات المستدعاة عن طريق البريد مع تنظيم مواعيد حضورهم إلى مراكز الصيانة.

وتهتم شركات السيارات باستدعاء الطرازات التي يوجد بها خلل أو عيوب تمس الأمان أو حتى طريقة عمل السيارة، حفاظا على سمعتها وإرضاءً لعملائها، خصوصا أن حرص الشركات على سلامة عملائها يرفع من اسمها ويقوي روابط الثقة بينهما.

فيما يعتبر بعض الخبراء بأن هذه الخطوة قد تكون تأمينية من الشركة خوفا من استغلال أحد الملاك هذه العيوب والقيام برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات.

هذا المحتوى من تيربو العرب