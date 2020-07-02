بالفيديو: «هيونداي» تزيح الستار عن سيارة كبيرة وفاخرة

شعار هيونداي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة هيونداي عن النموذج الأحدث من سيارات «Santa Fe»، الذي صممته ليكون من أكبر سيارات الرباعية الدفع وأكثرها تميزا وأناقة.

وجاءت السيارة الجديدة بمظهر مختلف كليا عن سيارات «Santa Fe» السابقة، وتميزت بتصميم غريب لممتصات الصدمات الأمامية وشبك المبرد، وتزينت واجهاتها بعناصر بارزة مطلية بالكروم، وفق «روسيا اليوم».

كما حصلت هذه المركبة على مصابيح إضاءة أمامية بفتحات ضيقة وتصميم غريب تتماشى خطوط الإضاءة فيها مع تصميم خطوط الإضاءة التي أتت بشكل طولي بين مصابيح الضباب.

وزودت واجهة السيارة الأمامية أيضا بفتحات هوائية كبيرة، أما غطاء المحرك والأبواب فتميزت بانحناءات واضحة صممت لتقلل الاحتكاك بالهواء أثناء الحركة.

ولم تخل قمرة هذه السيارة من ملامح الفخامة والعصرية أيضا، فقد زينتها «هيونداي» بعناصر من الكروم والجلد، وزودتها بلوحة عريضة بجانب السائق فيها أزرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف وأنظمة القيادة، أما لوحة القيادة فحصلت على شاشتين، واحدة تعمل كلوحة عدادات قبالة السائق، وشاشة في المنتصف تعمل باللمس تستخدم لمراقبة الصور التي تنقلها الكاميرات لمحيط المركبة.

وحصلت Santa Fe الجديدة أيضا على ثلاثة صفوف من المقاعد المكسوة بأفخم أنواع الجلود، والمخصصة لسبعة ركاب، أما صندوق الأمتعة الخلفي فيها فأتى بسعة 634 ليترا.

وستعمل النماذج الأساسية من هذه السيارات بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، ومن المنتظر أن تصدر نماذج أخرى منها مزودة بمحركات «T-GDi» بسعة 2.5 ليتر وعزم 281 حصانا.