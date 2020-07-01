سيارات مضادة للفيروسات من جاغوار

السيارات.. نحن جميعا نعرف معنى هذه الكلمة جيداً. آلات مع بعض العجلات التي تنقل الأشخاص والأشياء من مكان إلى آخر، ولكن جاغوار لاند روفر لها رأي آخر، أن السيارات يمكنها مكافحة المرض أيضاً.

حيث بدأت أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا العمل على تكنولوجيا يمكن أن تساعد في وقف انتشار العديد من الأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا. تستخدم تقنية الأشعة فوق البنفسجية المبتكرة (UV-C)، والتي تم استخدامها في الصناعة الطبية لأكثر من 70 عامًا لتطهير المياه وتصفية الهواء وتعقيم الأسطح.

تريد جاغوار لاند روفر دمجها في سياراتها للمساعدة في منع البكتيريا والفيروسات الضارة، المعروفة باسم مسببات الأمراض، من البقاء على قيد الحياة في السيارة. يكشف نظام جاكوار لاند روفر عن مسببات الأمراض للأشعة فوق البنفسجية - C ضمن نظام تكييف الهواء الذي يسمح بإرسال هواء نظيف إلى المقصورة.

وقال الدكتور ستيف إيلي، المدير الطبي في جاغوار لاند روفر: «يقضي متوسط ​​سائق السيارة ما يصل إلى 300 ساعة في السنة خلف عجلة القيادة». هناك فرصة واضحة لاستخدام السيارات بشكل أفضل لإدارة الرعاية الصحية الوقائية.

إن تنفيذ تدابير الرفاهية الفردية كجزء من بحثنا ملاذ هادئ يعد ليس فقط بتحسين نوعية الحياة لعملائنا ولكن في هذه الحالة، يقدم مزايا واضحة في الحد من انتشار العوامل الممرضة - حماية السكان بشكل عام من تهديد المرض، لا سيما ونحن نتحرك نحو حلول التنقل المشتركة.

يستخدم نظام التحكم في تأين الهواء في الهواء الطلق والمكون من أربع مناطق في الشركة الجهد العالي لإنشاء تريليونات من الجسيمات (الأيونات) سالبة النانو بحجم المغلفة في جزيئات الماء. تعمل على إلغاء تنشيط مسببات الأمراض، وتشكيل جزيئات أكبر يتم إزالتها من الهواء عند إعادتها إلى الفلتر.

تعمل الأيونات أيضًا على جزيئات الروائح والمواد المثيرة للحساسية بطريقة مماثلة.وأضاف الدكتور إيلي: «في الأشهر الأكثر برودة ، تنتشر العدوى بسهولة أكبر، ومن المطمئن معرفة أنه في سيارتك على الأقل، يمكنك أن تكون واثقا من أن العوامل الممرضة الضارة يتم تحييدها.

تشير جاغوار لاند روفر إلى أن التجارب الطبية الحديثة تشير إلى أن استخدام الأشعة فوق البنفسجية سي يمكن أن يقلل انتقال أربعة سلالات كبيرة بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

هذا المحتوى من تيربو العرب