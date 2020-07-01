تعرف على سعر تاهو شيفروليه 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 11:59 صباحا

أعلنت العملاقة الأميركية جنرال موتورز رسمياً البدء بإنتاج شيفروليه تاهو 2021 وجي إم سي يوكون 2021 في مصنعها بولاية تكساس الأميركية.

يذكر أن الشركة بدأت في بناء تاهو ويوكون ذات قاعدة العجلات العادية فقط، على أن تبدأ في إنتاج سوبربان ذات قاعدة العجلات الطويلة و جي إم سي يوكون XL بعد فترة وجيزة، وستنضم إليها كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً في وقت لاحق من العام وفقا لموقع «متوراتي».

جميع سيارات SUV المعاد تصميمها حصلت على منصة T1، والتي ظهرت لأول مرة في شيفروليه سيلفرادو 2019 وجي إم سي سييرا، لكن مع تعليق خلفي مستقل جديد كلياً، ومما لا شك فيه، تعتبر هذه السيارات هامة للغاية لعمليات جنرال موتورز، بفضل هامش الربح الكبير.

لكن بعض موديلات شيفروليه تاهو 2021 و جي إم سي يوكون تم تأجيلها لبعض الوقت، مثل تاهو RST الأنيقة وجمس يوكون AT4 المخصصة للطرق الوعرة، وجميع الموديلات التي تستمد قوتها من محرك ديزلماكس Duramax سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، ومن المتوقع أن تنكشف جميعها في خريف هذا العام.

تبدأ الأسعار الأميركية من 50,295 دولار لتاهو و51,995 دولار ليوكون لكن قد يصل سعر الإصدارات الأعلى لما يزيد على 80,000 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها