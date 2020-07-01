تعرف على سعر تاهو شيفروليه 2021

أعلنت العملاقة الأميركية جنرال موتورز رسمياً البدء بإنتاج شيفروليه تاهو 2021 وجي إم سي يوكون 2021 في مصنعها بولاية تكساس الأميركية.

يذكر أن الشركة بدأت في بناء تاهو ويوكون ذات قاعدة العجلات العادية فقط، على أن تبدأ في إنتاج سوبربان ذات قاعدة العجلات الطويلة و جي إم سي يوكون XL بعد فترة وجيزة، وستنضم إليها كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً في وقت لاحق من العام وفقا لموقع «متوراتي».

جميع سيارات SUV المعاد تصميمها حصلت على منصة T1، والتي ظهرت لأول مرة في شيفروليه سيلفرادو 2019 وجي إم سي سييرا، لكن مع تعليق خلفي مستقل جديد كلياً، ومما لا شك فيه، تعتبر هذه السيارات هامة للغاية لعمليات جنرال موتورز، بفضل هامش الربح الكبير.

لكن بعض موديلات شيفروليه تاهو 2021 و جي إم سي يوكون تم تأجيلها لبعض الوقت، مثل تاهو RST الأنيقة وجمس يوكون AT4 المخصصة للطرق الوعرة، وجميع الموديلات التي تستمد قوتها من محرك ديزلماكس Duramax سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، ومن المتوقع أن تنكشف جميعها في خريف هذا العام.

تبدأ الأسعار الأميركية من 50,295 دولار لتاهو و51,995 دولار ليوكون لكن قد يصل سعر الإصدارات الأعلى لما يزيد على 80,000 دولار.