سبب اهتزاز السيارة على الطريق

نلاحظ اهتزاز بعض السيارات على الطريق أثناء سيرها وهو الأمر الذي يشير بكل تأكيد لوجود مشكلة، وقد يؤدي تجاهل هذه الاهتزازت إلى حدوث الأعطال أو وقوع الحوادث، ولذلك فمن الضروري اكتشاف سبب هذا الاهتزاز ومعالجته سريعاً.

كما أن اهتزاز السيارت يتسبب في إزعاج شديد لقائدها وللركاب أيضا، وهو الأمر الذي يصعب من تناول أي مشروب بالنسبة للركاب ويحرم قائد السيارة الاستمتاع برحلة آمنة وهادئة.

وهناك 4 أجزاء رئيسية في السيارة تكون خلف هذه الاهتزازت نستعرضها فيما يلي:

الهيكل الميكانيكي للسيارة

يصنع الهيكل الميكانيكي للسيارة «الشاسيه» بشكل دقيق جداً حتى يقوم بدوره بشكل مثالي، ولكن مع تعرض السيارة للاصطدامات العنيفة قد يتسبب في تغيير هذه القياسات الخاصة بالهيكل الميكانيكي ويتسبب في اهتزاز السيارة.

المحرك

تتسبب مشكلات محرك السيارة في كثير من الأحيان إلى اهتزاز المركبة أثناء سيرها، ومن هذه المشكلات انسداد فلتر الوقود وكذلك تلف مضخة الوقود.

فيما يؤدي تلف فلتر ومضخة الوقود إلى حرمان المحرك من الحصول على الوقود الكافي ليقوم بعملية الاحتراق فيحدث خلل يتسبب في اهتزاز جسد السيارة أثناء الحركة.

ويوجد أجزاء أخرى أيضاً تلفه يتسبب في اهتزاز السيارة وهو فلتر الهواء، فعدم قيامه بدوره بالشكل المثالي يقلل من وصول الأكسجين الواصل للمحرك والضروري لعملية الاحتراق.

ولا يمكن أن ننسى تلف شمعات الاحتراق التي تتسبب في اهتزاز السيارة، وكذلك عدم وصولها إلى سرعتها الطبيعية إلا بعد وقت طويل من الضغط على دواسة الوقود.

المكابح

إذا شعرت باهتزاز السيارة فقط عند الضغط على المكابح فذلك يعني أن هناك اعوجاجا في الجزء الداخلي من المكابح.

ويجب في هذه الحالة التوجه إلى مركز الصيانة لمعالجة الموقف سريعا قبل أن يتفاقم ويؤثر على كفاءة المكابح بشكل أكبر ويعرض حياة قائد السيارة والركاب للخطر.

الإطارات

في حالة إذا كانت الإطارات مصابة بالتشققات أو مع انتهاء عمرها الافتراضي وتغير لونها أو وجود انتفاخ في بعض أجزائها فقد تكون هي السبب في اهتزاز السيارة أثناء تحركها.

أما إذا تأكدت من سلامة الشكل الخارجي للإطارات فربما تكون في حاجة إلى ما يسمى بالترصيص أو تعويض وزن الإطار بوضع كمية محددة من الرصاص.

كما يمكن أن يتسبب أيضا عدم اتزان الإطارات إلى وجود اهتزازت، ولذلك فيجب في هذه الحالة القيام بضبط الزوايا في مركز متخصص.

وفي حالة اكتشاف المشكلة المتسببة في اهتزاز السيارة أثناء سيرها واستخدام الحل المناسب سيشعر قائد السيارة وكأنه يقود مركبة أقرب إلى الجديدة بعدما كان يسيطر عليه الانزعاج الشديد من اهتزازها بشكل مستمر على الطريق.

هذا المحتوى من تيربو العرب